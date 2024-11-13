Греф заявил, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно
Использование криптовалют в качестве средства платежа пока невозможно в России, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в ходе конференции «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».
«Возможно ли хождение криптовалют как таковых для внутренних транзакций? Я думаю, что нет, пока это законом не разрешено», — указал Греф, подчеркнув, что не прогнозирует перспектив такого разрешения в ближайшее время.
Также глава Сбербанка отметил, что закон позволяет применять цифровые валюты, криптовалюты для международных расчетов. Говоря о цифровом рубле, Греф подчеркнул, что другим странам нужно были готовыми к его приему.
Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал не рассматривать криптовалюты в качестве инструмента инвестиций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru