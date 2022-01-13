Греф: Сбербанк не планирует повышать ставки по ипотеке

Так, ВТБ с 11 января повысил ставки по ипотеке на 1 п. п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%, говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее глава «Сбербанка» заявил, что с 17 января на удаленку переведут 50% сотрудников компании.

