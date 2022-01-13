Греф: Сбербанк не планирует повышать ставки по ипотеке
Сбербанк пока не планирует повышать ипотечные ставки, заявил глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума, передает ТАСС.
При этом некоторые крупные банки уже объявили о повышении ставок по ипотечным кредитам.
Так, ВТБ с 11 января повысил ставки по ипотеке на 1 п. п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%, говорится в сообщении кредитной организации.
Ранее глава «Сбербанка» заявил, что с 17 января на удаленку переведут 50% сотрудников компании.
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