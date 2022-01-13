«Сбербанк» объявил о переводе половины сотрудников на удаленку

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что с 17 января на удалёнку переведут 50% сотрудников компании, сообщает РИА Новости.

Греф назвал самый надежный инструмент для инвестиций

В кулуарах Гайдаровского форума он также отметил, что с понедельника все совещания будут переведены в виртуальный режим.

Ранее Греф заявил, что программа льготной ипотеки оказалась очень эффективной и её можно сохранить, сделав более адресной.

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ФОТО: РИА Новости/
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