«Сбербанк» объявил о переводе половины сотрудников на удаленку
13 января 202212:26
Глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что с 17 января на удалёнку переведут 50% сотрудников компании, сообщает РИА Новости.
В кулуарах Гайдаровского форума он также отметил, что с понедельника все совещания будут переведены в виртуальный режим.
Ранее Греф заявил, что программа льготной ипотеки оказалась очень эффективной и её можно сохранить, сделав более адресной.
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13 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru