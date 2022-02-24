Греф: «Сбербанк» готов к любому развитию событий

Глава «Сбербанка» Герман Греф призвал сотрудников сохранять хладнокровие и сконцентрироваться на основных задачах учреждения, сообщает «Интерфакс».

В своём обращении он напомнил об основных приоритетах «Сбербанка».

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«Мы должны обеспечить штатную работу всех наших функций, поддерживать непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России», - подчеркнул председатель правления.

По его словам, наступило время единения, здравомыслия и аргументированности, уверенности и невозмутимости, разума, эмпатии и ответственности.

Греф также отметил, что «Сбербанк» готов к любому развитию событий. Уже проработаны различные варианты развития событий для защиты средств и активов клиентов, добавил он.

Ранее бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Центробанк не сможет справиться с инфляцией, если военная операция в отношении Украины затянется.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЭкономикаСотрудникиГерман ГрефСбербанк
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