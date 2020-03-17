Цена нефти Brent упала до $29 впервые с 2016 года
Цена на нефть марки Brent упала до $29 за баррель, что зафиксировано впервые с 2016 года.
Как сообщает РИА Новости, предыдущий раз такой отметки цена Brent достигала в январе 2016 года. Данные торгов показали ускорение темпов снижения цена на 3-4% во вторник.
Так, цена фьючерсов Brent с поставкой в мае снизилась 17 марта на 3,76% - до $28,92 за баррель. Стоимость нефти марки WTI показала падение на 3,1% до $28,1 за баррель.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил в эфире НСН, что российские нефтяные проекты не будут остановлены в любом случае, даже в условиях нерентабельности из-за низкой цены.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Сванидзе о смерти Лимонова: Сильный писатель и западный «левак»
- Путин назначил 22 апреля днем голосования по Конституции
- Умер Эдуард Лимонов
- Топливный союз удивило удивление Путина ростом цен на 92-й
- Путин призвал ускорить предоставление бесплатного доступа к важным сайтам