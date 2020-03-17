Греф рекомендует россиянам заменить наличные деньги картами

Герман Греф призвал россиян как можно меньше пользоваться наличными деньгами в связи с распространением коронавируса. Как пишет ТАСС, в этом глава Сбербанка предлагает сослаться китайский опыт. Он подчеркнул, что в нашей стране достаточно развиты цифровые формы платежей и дистанционные сервисы, которые позволяют гражданам практически полностью отказаться от использования наличных средств.

Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, что в условиях распространения коронавируса бесконтактные платежи — это наиболее безопасный метод.

В свою очередь, в Гознаке настаивают на том, что современные купюры защищены от бактерий и вирусов благодаря специальным химическим добавкам. Там также подчеркнули, что при изготовлении банкнотной бумаги, на которой печатаются российские купюры, используются специальные добавки с биоцидными свойствами. Именно по этой причине вероятность присутствия вирусов или инфекций на банкнотах, которые передаются от Гознака в Центробанк, минимальна.

Однако, несмотря на это, специалисты настаивают на том, что наиболее очевидная рекомендация – с точки зрения профилактики и защиты при обращении с банкнотами — это тщательное и регулярное мытьё рук.

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Между тем, на фоне пандемии коронавируса кибермошенники изобрели новый способ незаконного получения персональных данных – ложные рекомендации по профилактике заболевания. Такая фейковая информация массово направляется в сообщении, при открытии которого, мошенник получает ФИО, номера телефонов, адреса почт и банковские реквизиты получателя.

Чтобы избежать пополнения баз спамеров за счет граждан и обезопасить данные последних Роскомнадзор призывает доверять только данным от органов власти и лицензированных средств массовой информации, а не верить массовым рассылкам в соцсетях, по электронной почте, СМС и мессенджерах.

