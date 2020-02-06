Россиянин выставил на продажу оберег от коронавируса за 13,5 млрд рублей

Предприимчивый россиянин выставил на продажу оберег, который якобы может защитить от коронавируса. Фото и описание товара он разметил на одном из сайтов частных объявлений. Как пишет РИА ФАН, максимальная цена за такой «амулет» составила 13 млрд 462 млн 578 тыс. 946 рублей. Источник подчёркивает, что для всех боящихся распространения китайского коронавируса есть и более бюджетные варианты – за 4,999 тыс. рублей. Некоторые пользователи продают в качестве защиты специальные шарфы и древесный гриб.

Однако специалисты – при появлении симптомов ОРВИ – рекомендуют не искать спасения и чуда-средства в сети, а также не заниматься самолечением. При ухудшении самочувствия нужно незамедлительно обратиться к врачу.