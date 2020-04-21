Греф не нашел условий для «стрижки» вкладов россиян сейчас

«Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно», - сказал Греф.



На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что государство может задействовать для борьбы с экономическим кризисом 30 триллионов рублей, которые лежат на счетах физических лиц в российских банках. По его словам, государство может привлечь эти средства путем выпуска гособлигаций.



Позже он заявил, что ни о каком физическим изъятии средств со счетов речь не идет. По его словам, это обычная практика во многих странах, когда свободные средства, в том числе депозиты физлиц, вкладываются в государственные облигации.

