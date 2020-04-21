Греф не нашел условий для «стрижки» вкладов россиян сейчас
Глава Сбербанка Герман Греф назвал невозможным вариант, при котором государство начнет отбирать средства со счетов россиян. По его словам, у властей сейчас нет «резона» забирать деньги вкладчиков.
«Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно», - сказал Греф.
На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что государство может задействовать для борьбы с экономическим кризисом 30 триллионов рублей, которые лежат на счетах физических лиц в российских банках. По его словам, государство может привлечь эти средства путем выпуска гособлигаций.
Позже он заявил, что ни о каком физическим изъятии средств со счетов речь не идет. По его словам, это обычная практика во многих странах, когда свободные средства, в том числе депозиты физлиц, вкладываются в государственные облигации.
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