Греф не нашел условий для «стрижки» вкладов россиян сейчас

Глава Сбербанка Герман Греф назвал невозможным вариант, при котором государство начнет отбирать средства со счетов россиян. По его словам, у властей сейчас нет «резона» забирать деньги вкладчиков.

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«Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно», - сказал Греф.

На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что государство может задействовать для борьбы с экономическим кризисом 30 триллионов рублей, которые лежат на счетах физических лиц в российских банках. По его словам, государство может привлечь эти средства путем выпуска гособлигаций.

Позже он заявил, что ни о каком физическим изъятии средств со счетов речь не идет. По его словам, это обычная практика во многих странах, когда свободные средства, в том числе депозиты физлиц, вкладываются в государственные облигации.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ДеньгиБанкиГерман Греф
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