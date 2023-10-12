Греф: курс доллара США в ближайшее время опустится до 90 рублей

Решение об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами приведет к снижению курса доллара США по отношению к рублю. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Российской энергетической недели, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, в ближайшее время российская национальная валюта вернется к равновесному курсу 90 рублей за доллар.

«В целом мы ожидаем все-таки стабилизацию курса постепенную», - отметил глава Сбербанка.

Он также выразил сомнения, что эти меры как-то сильно повлияют на курсовую политику, которая определяется рыночными механизмами спроса и предложения.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действия властей по укреплению рубля недостаточны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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