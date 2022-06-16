«Грабли по лбу»: Аналитик назвал причину снижения прокачки газа в Италии

Италия и другие европейские страны, получившие на 15% меньше газа по трубопроводу «Северный поток», стали жертвой своих же ограничений, такое мнение высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Газпром» ранее в среду, 15 июня, сократил поставки газа в Италию на 15%. Итальянская энергетическая компания Eni утверждает, что «причины сокращения не раскрываются». В самом «Газпроме» объяснили сокращение поставок техническими ограничениями из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта в Канаде.