«Грабли по лбу»: Аналитик назвал причину снижения прокачки газа в Италии
«Газпром» не пытается шантажировать европейские страны, сокращение прокачки газа вызвано запретом компаний на техобслуживание, сказал в эфире НСН топливный аналитик Александр Фролов.
Италия и другие европейские страны, получившие на 15% меньше газа по трубопроводу «Северный поток», стали жертвой своих же ограничений, такое мнение высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Газпром» ранее в среду, 15 июня, сократил поставки газа в Италию на 15%. Итальянская энергетическая компания Eni утверждает, что «причины сокращения не раскрываются». В самом «Газпроме» объяснили сокращение поставок техническими ограничениями из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта в Канаде.
«Это не связано. Италия часть газа получала через "Северный поток". Неудивительно, но часть газа она сейчас получает через него. А так как благодаря талантливым действиям компании Siemens не были проведены вовремя ремонтные работы на газоперекачивающей станции, которая обеспечивают прокачку газа, то возможности суточной прокачки по "Северному потоку" сократились со 167 млн куб. м. газа до 100 млн куб. м. газа. Это означает, что всем потребителям просто не будет хватать этого газа, который прокачивается. Либо ЕС вместе Siemens и другими западными странами, которые ввели ограничения, как-то разрулят ситуацию, и Siemens вернет починенное оборудование на компрессорную станцию, либо останется такое ограничение, полностью вызванное санкциями, уже введенными европейскими странами, всё. Это не какая-то специфическая политика "Газпрома", это люди сами наступили на грабли, которые щедро разбросали перед собой. Бывает, что грабли бьют по лбу», - подчеркнул Фролов.
Немецкая компания Siemens Energy 14 июня подтвердила, что не может вернуть компании «Газпром» газовую турбину на КС «Портовая», сообщает Berliner Zeitung. Это произошло из-за антироссийских санкций. В настоящее время иностранный концерн ищет решение этой проблемы.
Завод Siemens Energy в Монреале — единственное предприятие, которое осуществляет подобные работы. Также на решение о сокращении режима работы повлияли выработка межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленные технические неисправности двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности.
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