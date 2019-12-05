«Северный поток – 2» начали строить еще быстрее

Что же касается санкций со стороны США против «Северного потока – 2», Зеле заявил, что, по его мнению, только европейские политики имею право выдвигать условия и устанавливать рамки в постановке энергоносителей в Европу Также он призвал больше заниматься делом, и меньше - разговорами.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил категорически против газопровода «Северный поток – 2» из России в Европу, который, по его мнению, представляет для Соединенных Штатов опасность. Также он грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников.

