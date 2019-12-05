«Северный поток – 2» начали строить еще быстрее
Оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream ускорил темпы по прокладке труб. Об этом сообщил глава австрийского партнера Газпрома – компании OMV AG Райнер Зеле.
По его словам, работы по строительству газопровода сейчас идут активнее, но процесс и темп все же будут зависеть от погодных условий.
Что же касается санкций со стороны США против «Северного потока – 2», Зеле заявил, что, по его мнению, только европейские политики имею право выдвигать условия и устанавливать рамки в постановке энергоносителей в Европу Также он призвал больше заниматься делом, и меньше - разговорами.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил категорически против газопровода «Северный поток – 2» из России в Европу, который, по его мнению, представляет для Соединенных Штатов опасность. Также он грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трампу начали готовить обвинения для импичмента
- «Северный поток – 2» начали строить еще быстрее
- Лавров отмел претензии Берлина по убийству уроженца Грузии
- Украинцам решили запретить въезд в Россию по внутренним паспортам
- «Слуги народа» Зеленского подрались в Раде из-за женщины