Нечаев нашёл противоречие в желании властей искоренить «уклонистов» от НДФЛ

Бороться с попытками налоговой оптимизации можно только ужесточением контроля, что будет актуально в свете планов повышения НДФЛ, сказал НСН экс-министр экономики России.

Российские власти преуспели в борьбе с попытками уйти от НДФЛ с помощью налоговой оптимизации, но планируемое повышение ставки налога вновь поставит вопрос о зарплатах в конвертах. Об этом в интервью НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Ранее статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на расширенной коллегии ФНС заявил, что в России по-прежнему используются механизмы налоговой оптимизации при уплате НДФЛ. По его мнению, эти схемы нужно закрывать «в части задач, которые поставил президент России Владимир Путин о справедливости налогообложения», пишет РБК. Нечаев пояснил, с помощью каких лазеек в законодательстве россияне пытаются уходить от налогов.

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«Самое распространенное — это зарплаты “в конвертах”. Также люди объявляют себя самозанятыми, у которых меньше налог, или ИП, хотя фактически работают по найму (это разумная схема оптимизации). Сейчас этих уклонений стало меньше, потому что и налоговая служба набрала опыт, и цифровизация экономики влияет (в частности, налоговая служба сильно продвинулась). Бороться же с “серыми” зарплатами можно только усилением контроля. С другой стороны, если государство будет повышать НДФЛ, число желающих уклониться будет увеличиваться», — сказал бывший министр экономики.

В послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что «распределение налогового бремени должно быть справедливым, и выступил за дальнейшую дифференциацию ставки подоходного налога. Глава государства выступил за снижение налога на многодетных, но в правительстве и Госдуме обсуждают и повышение НДФЛ - в частности, для тех, у кого доход свыше 1 млн рублей в год (от 83,3 тысячи в месяц). Принять закон могут уже этой весной.

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ФОТО: РИА Новости
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