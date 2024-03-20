Нечаев нашёл противоречие в желании властей искоренить «уклонистов» от НДФЛ

Российские власти преуспели в борьбе с попытками уйти от НДФЛ с помощью налоговой оптимизации, но планируемое повышение ставки налога вновь поставит вопрос о зарплатах в конвертах. Об этом в интервью НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Ранее статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на расширенной коллегии ФНС заявил, что в России по-прежнему используются механизмы налоговой оптимизации при уплате НДФЛ. По его мнению, эти схемы нужно закрывать «в части задач, которые поставил президент России Владимир Путин о справедливости налогообложения», пишет РБК. Нечаев пояснил, с помощью каких лазеек в законодательстве россияне пытаются уходить от налогов.