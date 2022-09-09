Поставщики разнесли идею Минфина о сокрытии информации по контрактам

Ранее замминистра финансов Алексей Лавров сообщил, что представители российского бизнеса часто обращаются в министерство с просьбой ограничить информацию по контрактам, поскольку в условиях санкций это может негативно сказаться на субподрядчиках. На этом фоне Минфин предложил изучить вопрос об ограничении доступа к информации о госзакупках и закупках госкомпаний. Ведомство обосновывает меру риском попадания под санкции. Ландо признал это предложение обоснованным лишь частично.

«Конечно, возможны определённые риски у каких-то компаний, у определённого круга лиц. Однако 90% компаний, участвующих в госзаказе, представляют малый и средний бизнес. Им неважно, попадут они под санкции или нет», — сказал Ландо.

Собеседник НСН отметил, что вся информация по госзакупкам и закупкам госкомпаний должна быть открыта для пользователей.

«Федеральный закон 44-ФЗ и его предшественник 94-ФЗ имели целью именно открытость этих процедур, предполагали, что каждый может посмотреть, что за процедура, какие участники туда пришли, какие заявки подали, с какой ценой это сделали, кто выиграл тендер, всё посчитать и проверить. Введены также такие темы, как общественный контроль, где общественные организации могут проверить, посмотреть и пожаловаться на какие-то результаты, которые им кажутся не совсем справедливыми. Если предложение Алексея Лаврова будет принято, то вся эта информация окажется закрытой. Ни блогеры, ни корреспонденты СМИ не смогут ничего проверить. На мой взгляд, это неправильно», — подчеркнул бизнесмен.

По мнению Ландо, принятие подобной инициативы неблагоприятно скажется на экономике страны.

«Полагаю, что доверять госзакупкам станет меньшее количество предпринимателей, так как они не смогут просчитать ни риски, ни возможность участия в тех или иных торгах, не смогут сравнить, как эти торги проходили год назад, полтора года назад, месяц назад, чтобы понять и сопоставить силы. Участвовать в госзаказе без аналитики будет более рискованно», — добавил собеседник НСН.

Также бизнесмен выразил опасение, что принятие предложения замминистра финансов создаст благодатную почву для коррупции и фактов сговора.

«Таких негативных моментов нельзя отрицать. Чем более закрыта для общественности процедура, тем больше вопросов возникает к правильности или неправильности её проведения», — резюмировал Ландо.

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