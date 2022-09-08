«Сейчас не время!» Финансист Мовчан против отправки пенсионных накоплений на инвестиции

Ранее о подобной инициативе ведомства написала газета «Ведомости». Согласно идее министерства, граждане, имеющие пенсионные накопления, получат разрешение инвестировать их по своему усмотрению, но по определённым критериям. Мовчан посчитал эту идею не очень хорошей.

«Могу предположить, что речь идёт об инвестициях внутри страны и в определённого размера предприятия. По статистике, частные инвестиции, делающиеся людьми напрямую, — вещь убыточная. Неквалифицированные, неподготовленные инвесторы проигрывают и рынку, и крупным вкладчикам. Полагаю, что это не очень хорошая идея с точки зрения сохранения пенсионных накоплений, тем более, что велик риск создать благодаря этому новшеству благодатное поле для мошенничества, для юридических и физических лиц, которые будут так или иначе организовывать это инвестирование, для создания «дутых» компаний и так далее», — выразил опасение финансист.

Собеседник "Радиоточки НСН" отметил, что ничего подобного нигде в мире нет, и выразил сомнение, что в России есть резон внедрять такую инициативу.

«Самая успешная практика сохранения пенсионных накоплений в мире — это передача их крупным частным лицензированным хорошо контролируемым компаниям, которые производят уже инвестиции за граждан в сочетании с возможностью использовать эти накопления на долгосрочные вложения, к примеру, в недвижимость. Сейчас не время для подобных экспериментов — наша страна находится сейчас в уникальных условиях, в каких за всю мировую историю находились, наверное, две или три страны», — подчеркнул Мовчан.

Также финансист предположил, что сберечь свои накопления можно, доверив их добросовестным профессионалам.

«Во-первых, не совсем понимаю, что значит «обезопасить», если речь идёт о рублёвых накоплениях. Сейчас рубль стоит несопоставимо дорого, он наверняка впоследствии будет стоить сильно дешевле, когда в Россию придёт волна инфляции Даже базовый прогноз говорит, что в России 7-8 лет будет рецессия. Поэтому бездействие сейчас — тоже не гарантия безопасности. Самый разумный способ сохранить свои деньги — передать их порядочным профессионалам. Другой вопрос, что сейчас слой добросовестных финансистов не сформирован. Частные пенсионные фонды доказали свою способность работать в интересах акционеров, а не инвесторов. Государственные инвестиции, как вы помните, были крайне плохими. В условиях российского хозяйствования, которое всё устроено не в пользу миноритариев и не в пользу инвесторов, это делать, конечно, крайне сложно», — заключил Мовчан.

Ранее финансист Коган предупредил о рисках хранения вкладов в иностранной валюте.

