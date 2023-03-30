«Дороже, зато наша»: Господдержка спасет российскую сферу электроники
Мировые производители будут вставлять России палки в колеса, но государство все равно поддержит отечественный бизнес, заявил в эфире НСН Николай Комлев.
Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев разъяснил НСН, для чего премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о преимуществе отечественной электроники.
«Новое постановление - одна из мер поддержки. Когда создается новое производство, его цена и успех продукта на рынке зависит от стоимости, качества и сервиса. Цена складывается из стоимости компонентов, рабочей силы и так далее. Вот стоимость компонентов, когда мы их завозим из-за рубежа, будет выше. Особенно с учетом параллельного импорта. Он обходится дороже. Если комплектующие более дорогие, то и продукция получается дорогой. Чтобы предприятия закупали такую продукцию, нужны государственные меры поддержки. Если не поддержать производителей, то у нас и дальше ничего не будет своего. Внешние мировые продукты нам будут палки в колеса вставлять», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, российская техника будет чуть дороже, но государство поможет.
«Прошлый год стал переломным для сферы компьютерных технологий. Сейчас дело государства - поддержать наши предприятия. Нужно с одной стороны помогать этим предприятиям на потребительском секторе, а с другой стороны стимулировать госзакупки, чтобы заказчики выбирали и покупали российскую технику даже с учетом того, что она будет немного дороже, сервис обслуживания будет чуть дольше. Без этой поддержки не получится. Этот этап нужно пройти», - сказал эксперт.
Он отметил, что потребительский сектор также надо стимулировать на покупку отечественной электроники.
«Если государство еще может выделить чуть больше денег на закупку более дорогой техники, то мы с вами, приходя в магазин, не будем чисто из патриотических соображений покупать более дорогую, но отечественную технику. Как нас стимулировать? Мы предлагаем: давайте сделаем какие-нибудь субсидии. Например, если к 1 сентября бабушка хочет внуку купить компьютер, то при выборе отечественной техники часть стоимости может оплатить государство. Вот это мера поддержки», - резюмировал Комлев.
Ранее сообщалось, что «М.Видео-Эльдорадо» наладило импорт ноутбуков и продолжило сотрудничать с зарубежными партнерами, в магазинах представлены такие бренды, как Haier, Xiaomi, Realme и Infinix.
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