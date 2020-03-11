Госдума во втором чтении одобрила проект по покупке правительством акций Сбербанка

Предполагается, что Банк России уйдет из капитала Сбербанка. Пакет «50% плюс одна акция» будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

В пояснении указывается, что проект направлен на то, чтобы избежать «потенциальную проблему конфликта интересов ЦБ при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа».

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН проанализировал возможности и риски от передачи акций Сбербанка от ЦБ правительству. По его мнению, этот нормальная сделка.

