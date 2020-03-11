Госдума во втором чтении одобрила проект по покупке правительством акций Сбербанка
Госдума во втором чтении приняла проект закона о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты, передает RT.
Предполагается, что Банк России уйдет из капитала Сбербанка. Пакет «50% плюс одна акция» будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
В пояснении указывается, что проект направлен на то, чтобы избежать «потенциальную проблему конфликта интересов ЦБ при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа».
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН проанализировал возможности и риски от передачи акций Сбербанка от ЦБ правительству. По его мнению, этот нормальная сделка.
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