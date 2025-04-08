Госдума ужесточила правила торговли драгметаллами и камнями
Госдума приняла закон, который усиливает контроль над операциями с золотом и драгоценными металлами. Законопроект был внесен на рассмотрение правительством и был принят сегодня во втором и третьем чтении.
Теперь все банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках свыше 1 млн рублей, указано в новом документе. Закон вступит в силу через 120 дней после одобрения в Госдуме.
В прошлом году объем торгов драгоценными металлами составил 49,9 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом – 46,9 млрд рублей, отмечает Мосбиржа.
Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил в эфире НСН, что граждане поддерживают экономику России, покупая золото и бриллианты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru