Теперь все банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках свыше 1 млн рублей, указано в новом документе. Закон вступит в силу через 120 дней после одобрения в Госдуме.

В прошлом году объем торгов драгоценными металлами составил 49,9 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом – 46,9 млрд рублей, отмечает Мосбиржа.

Ранее депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил в эфире НСН, что граждане поддерживают экономику России, покупая золото и бриллианты.

