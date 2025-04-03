Мировые цены на золото обрушились на 2,81%

Мировые цены на золото показали резкое снижение 3 апреля, обрушившись до $3077,2 за тройскую унцию (на 2,81%). Это продемонстрировали данные торгов.

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Падению предшествовал рекордный рост — 2 апреля стоимость золота составляла более $3200 за тройную унцию, к утру 3 апреля она скорректировалась до $3171,5.

Ранее Россия заняла пятое место среди стран с самыми большими запасами золота. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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