Мировые цены на золото обрушились на 2,81%
3 апреля 202516:58
Мировые цены на золото показали резкое снижение 3 апреля, обрушившись до $3077,2 за тройскую унцию (на 2,81%). Это продемонстрировали данные торгов.
Падению предшествовал рекордный рост — 2 апреля стоимость золота составляла более $3200 за тройную унцию, к утру 3 апреля она скорректировалась до $3171,5.
Ранее Россия заняла пятое место среди стран с самыми большими запасами золота. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru