Госдума увеличит размеры сборов за тюнинг

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект кабмина о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля.

Нормативный акт предусматривает введение государственной пошлины в размере 1000 рублей за право внести изменения в конструкцию, находящегося в эксплуатации автомобиля.

В настоящее время разрешение на тюнинг выдаётся бесплатно.

Вместе с этим с 800 до 1500 рублей увеличивается размер оплаты за свидетельство о соответствии требованиям безопасности транспортного средства после внесения изменений в его конструкцию.