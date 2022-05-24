Госдума увеличит размеры сборов за тюнинг

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект кабмина о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля.

Нормативный акт предусматривает введение государственной пошлины в размере 1000 рублей за право внести изменения в конструкцию, находящегося в эксплуатации автомобиля.

В настоящее время разрешение на тюнинг выдаётся бесплатно.

Вместе с этим с 800 до 1500 рублей увеличивается размер оплаты за свидетельство о соответствии требованиям безопасности транспортного средства после внесения изменений в его конструкцию.

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По мнению авторов законопроекта, принятие поправок в Налоговый кодекс РФ принесёт в казну государства дополнительно порядка 700 млн рублей.

Как отмечается, ежегодно МВД России выдает около 250 тысяч разрешений на тюнинг автомобилей.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий работать в такси водителям с судимостью.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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