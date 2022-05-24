Госдума увеличит размеры сборов за тюнинг
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект кабмина о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля.
Нормативный акт предусматривает введение государственной пошлины в размере 1000 рублей за право внести изменения в конструкцию, находящегося в эксплуатации автомобиля.
В настоящее время разрешение на тюнинг выдаётся бесплатно.
Вместе с этим с 800 до 1500 рублей увеличивается размер оплаты за свидетельство о соответствии требованиям безопасности транспортного средства после внесения изменений в его конструкцию.
По мнению авторов законопроекта, принятие поправок в Налоговый кодекс РФ принесёт в казну государства дополнительно порядка 700 млн рублей.
Как отмечается, ежегодно МВД России выдает около 250 тысяч разрешений на тюнинг автомобилей.
Ранее Госдума приняла закон, запрещающий работать в такси водителям с судимостью.
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