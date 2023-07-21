Госдума установила НДФЛ для работающих дистанционно в 13-15%

Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно. Речь идет как о тех, кто трудится в России, так и за ее пределами.

Документ изменения в Налоговый кодекс. В результате ставка НДФЛ для фрилансеров устанавливается в стандартном размере 13% (для доходов свыше 5 миллионов рублей в год - 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

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В отношении доходов штатных сотрудников налоговые нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров - с 2025 года.

Минцифры и профильные ассоциации ранее разрабатывали меры по возвращению IT-специалистов, уехавших за границу. В качестве стимула они предлагали гарантировать бронь от призыва в армию, но предлагали и варианты с запретом удалёнки и повышением НДФЛ до 30%.

Прозрачный закон о предоставлении брони от призыва в армию может стимулировать IT-специалистов оставаться в стране, запрет «удаленки» и повышение НДФЛ приведут к обратному эффекту, заявил операционный директор рекрутингового агентства RecruitIT Александр Крюков в беседе с НСН.




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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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