Госдума установила НДФЛ для работающих дистанционно в 13-15%

Госдума приняла закон, устанавливающий единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих на российские организации дистанционно. Речь идет как о тех, кто трудится в России, так и за ее пределами.

Документ изменения в Налоговый кодекс. В результате ставка НДФЛ для фрилансеров устанавливается в стандартном размере 13% (для доходов свыше 5 миллионов рублей в год - 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.