Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о легализации параллельного импорта

Документ позволяет российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, не боясь «возможной гражданской, административной и уголовной ответственности».

«Законопроектом предусмотрено, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением», - отметили в парламенте.

Ранее Минпромторг России одобрил перечень из 56 групп товаров для параллельного импорта, в который, помимо прочего, попали косметика, электроника и автомобили, сообщает RT.