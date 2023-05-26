В «Газпроме» опроверг заявления о затягивании Китаем реализации проекта «Силы Сибири — 2»
В «Газпроме» прокомментировали сообщения газеты The Financial Times о планах Китая затянуть переговоры по строительству «Силы Сибири — 2», сообщает РБК.
Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов напомнил об отрывке из фильма «Собачье сердце», в котором профессор Преображенский рекомендует доктору Борменталю не читать советских газет и «не говорить за обедом о большевизме и медицине».
Ранее издание написало о поездке главы российского правительства Михаила Мишустина в Китай, которая не завершилась подписанием газового контракта.
После этого эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям Алисия Бачульска сообщила, что Пекин не первый раз затягивают переговоры для того, чтобы получить более выгодную сделку.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что подписание документов по проекту газопровода «Сила Сибири 2» должно произойти в кратчайшие сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru