Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов напомнил об отрывке из фильма «Собачье сердце», в котором профессор Преображенский рекомендует доктору Борменталю не читать советских газет и «не говорить за обедом о большевизме и медицине».

Ранее издание написало о поездке главы российского правительства Михаила Мишустина в Китай, которая не завершилась подписанием газового контракта.

После этого эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям Алисия Бачульска сообщила, что Пекин не первый раз затягивают переговоры для того, чтобы получить более выгодную сделку.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что подписание документов по проекту газопровода «Сила Сибири 2» должно произойти в кратчайшие сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

