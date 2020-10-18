В России начали действовать новые правила получения пенсий

Нововведения позволяют пенсионерам при смене банка, в котором они получают пенсию, оставить дату начисления денег без изменений.

Ранее эта дата менялась при переводе средств пенсионером из одного финансового учреждения в другое.

При вступлении в силу новых изменений, пожилые люди по-прежнему могут выбирать способ получения пенсии - по почте или на банковскую карточку, сообщает RT.

Ранее возобновление индексации пенсий для работающих пенсионеров экономист Никита Кричевский в эфире НСН назвал одной из лучших новостей последних дней.

«Напомню, индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году под предлогом борьбы с дефицитом Пенсионного фонда. Иными словами, за скудоумие и трусость отдельных чиновников, за их ошибки должны были расплачиваться наши наиболее деятельные пожилые сограждане. Наконец-то президент сделал серьезный шаг к восстановлению социальной справедливости. Я полагаю, что следующим шагом должно стать наказание тех, кто допустил дефицит Пенсионного фонда», – прокомментировал он.

