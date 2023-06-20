Госдума приняла законы о свободной экономической зоне в новых регионах РФ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении три закона, предусматривающих создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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По словам главы Комитета по экономической политике Максима Топилина, единая свободная экономическая зона - это, прежде всего налоговые и таможенные льготы.

«Специальные экономическая зона будет работать до 31 января 2050 года — достаточно длительный срок, который требуется для восстановления экономики этих регионов с привлечением инвестиций», — подчеркнул он.

Согласно принятым законам, для работы в экономической зоне потребуются 30 млн рублей инвестиций, для малого бизнеса эта сумма снижена до трёх млн рублей, для IT-компаний — до одного млн. Поддержку и сопровождение инвепроектов будет осуществлять Фонд развития территорий.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в 2023 году государство выделит около 4,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса новых регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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