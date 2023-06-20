Госдума приняла законы о свободной экономической зоне в новых регионах РФ
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении три закона, предусматривающих создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По словам главы Комитета по экономической политике Максима Топилина, единая свободная экономическая зона - это, прежде всего налоговые и таможенные льготы.
«Специальные экономическая зона будет работать до 31 января 2050 года — достаточно длительный срок, который требуется для восстановления экономики этих регионов с привлечением инвестиций», — подчеркнул он.
Согласно принятым законам, для работы в экономической зоне потребуются 30 млн рублей инвестиций, для малого бизнеса эта сумма снижена до трёх млн рублей, для IT-компаний — до одного млн. Поддержку и сопровождение инвепроектов будет осуществлять Фонд развития территорий.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в 2023 году государство выделит около 4,5 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса новых регионов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла законы о свободной экономической зоне в новых регионах РФ
- АТОР: В июле бюджетнее всего можно отдохнуть в России и Абхазии
- Минсельхоз РФ хочет продлить запрет на вывоз риса до конца 2023 года
- Изменены даты проведения форума «Россия — Африка»
- Французская журналистка заявила о лжи западных СМИ об Артемовске
- СМИ: Суд оставил в СИЗО обвиняемых по делу о вымогательстве у Чемезова
- Замглавы МИД России, Сирии, Турции и Ирана провели встречу в Астане
- ВСУ пытаются наступать у Кременной в ЛНР группами до 150 человек
- Глава разведки Украины Буданов вышел в эфир и прокомментировал слухи о своей смерти
- Число погибших от отравления сидром в Самарской области возросло до 12
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru