Госдума приняла закон об отмене НДС на золото для физических лиц
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, согласно которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ, передает ТАСС.
Отмечается, что вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ, речь идет об использовании драгметаллов в инвестиционных целях.
На данный момент приобретение гражданами драгметаллов облагается НДС в размере 20%.
Россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев ранее.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Лукашенко заявил, что два часа разговаривал с Путиным
- Госдума приняла закон об отмене НДС на золото для физических лиц
- Госдума приняла закон о размещении средств ФНБ в акции и госбумаги
- Психолог назвала признаки панической атаки
- Минздрав: задержки с поставкой лекарств не связаны с санкциями
- Роскомнадзор подтвердил блокировку DW, BBC, «Медузы», «Радио Свобода»
- Госдума РФ приняла закон о новых кредитных каникулах
- Бочкарёв: На Южной рокаде построен подземный переход
- Белоруссия усилила противовоздушную оборону по периметру границы
- Власти Франции задержали три российских судна и одну яхту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru