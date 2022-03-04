Госдума приняла закон об отмене НДС на золото для физических лиц

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, согласно которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ, передает ТАСС.

Отмечается, что вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ, речь идет об использовании драгметаллов в инвестиционных целях.

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На данный момент приобретение гражданами драгметаллов облагается НДС в размере 20%.

Россиянам не стоит скупать доллар, потому что он скоро упадет, лучше конвертировать денежные вклады в золото. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев ранее.


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ФОТО: РИА Новости
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