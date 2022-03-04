Госдума приняла закон об отмене НДС на золото для физических лиц

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, согласно которому от НДС освобождаются операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из банковских хранилищ, передает ТАСС.

Отмечается, что вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ, речь идет об использовании драгметаллов в инвестиционных целях.