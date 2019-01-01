Госдума приняла закон о стабилизации топливного рынка

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о контроле за ценами на бензин. Документ с 1 июля текущего года корректирует действующий демпфирующий механизм для стабилизации цен на топливо. Закон также вводит с 1 августа демпфер на авиакеросин. Документ разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Демпфирующий механизм позволяет правительству частично возместить нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.