Госдума приняла закон о стабилизации топливного рынка
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о контроле за ценами на бензин. Документ с 1 июля текущего года корректирует действующий демпфирующий механизм для стабилизации цен на топливо. Закон также вводит с 1 августа демпфер на авиакеросин. Документ разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.
Демпфирующий механизм позволяет правительству частично возместить нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Как уточняет АГН «Москва», согласно закону, будет снижена определённая в Налоговом кодексе условная средняя оптовая цена реализации на внутреннем рынке автомобильного топлива.
Бензина - с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС) и дизельного топлива - с 50 тысяч до 46 тысяч рублей за тонну (41,75 рубля за литр).
Также ежегодно в течение пяти лет будет повышаться условные оптовые цены на внутреннем рынке бензина и дизтоплива. При этом компенсационный коэффициент предлагается повысить с 0,6 до 0,75 в отношении бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива в этом году. С будущего года этот показатель составит 0,68 и 0,65 соответственно.
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