Госдума приняла закон о размещении средств ФНБ в акции и госбумаги
Госдума приняла закон, согласно которому допускается размещение средств Фонда национального благосостояния в акции компании РФ и государственные ценные бумаги, передает РИА Новости.
Отмечается, что мера направлена на повышение устойчивости экономики страны и обеспечение финансовой стабильности.
Это позволит Минфину РФ приобретать акции российских эмитентов на вторичном рынке.
Также закон позволит правительству перераспределять бюджетные средства не только на федеральном, но и на региональном уровне – например, для наполнения резервного фонда.
Ранее Центробанк РФ ввёл ограничение на сумму переводов за рубеж для нерезидентов из ряда стран. Как сообщает пресс-служба регулятора, без открытия счёта разрешено выводить не более $5 тысяч в месяц.
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