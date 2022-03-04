Госдума приняла закон о размещении средств ФНБ в акции и госбумаги

Госдума приняла закон, согласно которому допускается размещение средств Фонда национального благосостояния в акции компании РФ и государственные ценные бумаги, передает РИА Новости.

Отмечается, что мера направлена на повышение устойчивости экономики страны и обеспечение финансовой стабильности.

Это позволит Минфину РФ приобретать акции российских эмитентов на вторичном рынке.

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Также закон позволит правительству перераспределять бюджетные средства не только на федеральном, но и на региональном уровне – например, для наполнения резервного фонда.

Ранее Центробанк РФ ввёл ограничение на сумму переводов за рубеж для нерезидентов из ряда стран. Как сообщает пресс-служба регулятора, без открытия счёта разрешено выводить не более $5 тысяч в месяц.


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ФОТО: РИА Новости
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