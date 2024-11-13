Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки

Инициатива предоставит регулятору с 1 апреля 2025 года право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам. Предполагается, что инициатива позволит снизит закредитованность россиян.

Первоначальная редакция предусматривала подобное ограничение для ипотеки, однако в дальнейшем бурный рост автокредитов также обеспокоил представителей Центробанка.

Ранее юрист по недвижимости Денис Бутовичев рассказал «Радиоточка НСН», что удлинение срока ипотеки сегодня связано со стремлением уменьшить ежемесячный платеж, однако порой это приводит к десятикратной переплате.

