СМИ: Объем выдачи льготной ипотеки в ДФО вырос на 30%

За 10 месяцев 2024 года объем выдачи дальневосточной ипотеки увеличился на 30% относительно показателей за аналогичный период 2023 года и составил 190 миллиардов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

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Как уточняет издание со ссылкой на главу Минвостокразвития России Алексея Чекункова, в общей сложности дальневосточной ипотекой воспользовались 36,8 тысячи заемщиков, что на 21% превышает показатели 2023 года.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, объем выдачи ипотеки в ДФО существенно вырос во втором полугодии 2024 года на фоне обновления условий программы с 1 июля 2024 года. Максимальная сумма льготного займа тогда выросла в полтора раза, при этом власти облегчили доступ к программе для врачей и учителей округа.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что в России могут появиться по меньшей мере четыре новые льготные ипотечные программы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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