Мишустин: бюджет в ближайшие три года будет дефицитным

Глава кабмина также отметил, что в следующем году ожидаются поступления в бюджет в размере свыше 26 трлн 130 млрд рублей, что меньше чем в этом году, но существенно больше чем в позапрошлом, когда на экономику оказывала влияние пандемия коронавируса.

Мишустин также рассказал, что расходы бюджета вырастут до 29 трлн 56 млрд рублей.

Ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что необходимо уйти от старой модели федерального бюджета и сделать его более реалистичным, учитывая санкционную политику.

