Мишустин: бюджет в ближайшие три года будет дефицитным
С 2023-го по 2025 год бюджет России будет дефицитным. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
По его словам, основным источником его покрытия станут государственные заимствования.
Глава кабмина также отметил, что в следующем году ожидаются поступления в бюджет в размере свыше 26 трлн 130 млрд рублей, что меньше чем в этом году, но существенно больше чем в позапрошлом, когда на экономику оказывала влияние пандемия коронавируса.
Мишустин также рассказал, что расходы бюджета вырастут до 29 трлн 56 млрд рублей.
Ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что необходимо уйти от старой модели федерального бюджета и сделать его более реалистичным, учитывая санкционную политику.
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