Госдума приняла во втором чтении проект о новой методике расчета МРОТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учетом поправки, запрещающей снижать его размер. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы – 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей), а прожиточного минимума в целом по стране – 11 653 рублей (рост на 3,7%), пишет RT.

По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.