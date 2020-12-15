Госдума приняла во втором чтении проект о новой методике расчета МРОТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учетом поправки, запрещающей снижать его размер. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы – 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей), а прожиточного минимума в целом по стране – 11 653 рублей (рост на 3,7%), пишет RT.

По оценкам Минтруда, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

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В свою очередь, Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно как можно скорее поднять до 50-60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба лидера СР.

По словам Миронова, МРОТ в России необходимо рассчитывать на уровне половины от зарплат среднего класса, 50-60 тысяч рублей, что позволит решить проблему «работающих бедных», а потребительский спрос при таких заработках «обеспечит очень существенный экономический рост».

Миронов напомнил о свежих данных Росстата, согласно которым в России у половины семей, а также у большинства молодых семей и пенсионеров денег хватает только на еду и одежду.

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ФОТО: РИА Новости
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