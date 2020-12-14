Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ

Российский исполнитель Николай Басков во время эпидемии коронавируса обратился за помощью к государству, сообщает НТВ.

По его словам, он уже давно «вскрыл кубышку» со сбережениями. Артист пожаловался на отсутствие концертов, в то время, как «на тебе находится огромное количество людей». «Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. По словам Баскова, у него работают 38 человек.