Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ
Российский исполнитель Николай Басков во время эпидемии коронавируса обратился за помощью к государству, сообщает НТВ.
По его словам, он уже давно «вскрыл кубышку» со сбережениями. Артист пожаловался на отсутствие концертов, в то время, как «на тебе находится огромное количество людей». «Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату. По словам Баскова, у него работают 38 человек.
Ранее российский исполнитель Валерий Меладзе призвал артистов не участвовать в новогодних телепроеках. Призыв к бойкоту он опубликовал в своем Instagram.
«А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего «Огонька», ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — считает Меладзе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Ученый: большинство регионов РФ находятся на плато
- «Солнечную корону» во врем затмения увидят жители Земли
- Названа ухудшающая течение коронавируса особенность иммунитета
- Заморозить цены на продукты на три месяца предложено в России
- Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru