Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2020 года выплаты вырастут на 7,5 % и составят 12 130 рублей в месяц. Предполагается, что повышение МРОТ обеспечит рост зарплат миллионов работников в разных регионах страны.
В свою очередь, замминистра труда и социальной защиты Всеволод Вуколов отметил, что повышение МРОТ составит от 850 до 2550 рублей в зависимости от региональных коэффициентов и надбавок. Отмечается, что увеличение минимального размера оплаты труда затронет более трёх миллионов человек – большинство из них работают в государственных и муниципальных учреждениях.
Кстати, ранее такую ставку неадекватной в эфире НСН назвал экономист Михаил Делягин. По его словам, она лишь отражает прожиточный минимум, а самое повышение носит чисто технический характер.
«После того как Путин с 1 мая прошлого года ввел принцип, что МРОТ не будет ниже прожиточного минимума, соответственно, так и устанавливают. Это автоматическая бюрократическая процедура, об осмысленности которой никто даже не пытается, как я надеюсь, задуматься», - сказал он.
В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты, тем более, что некоторые работодатели и сейчас платят сотрудникам меньше ставки.
Напомним, показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.
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