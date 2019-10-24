Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Кстати, ранее такую ставку неадекватной в эфире НСН назвал экономист Михаил Делягин. По его словам, она лишь отражает прожиточный минимум, а самое повышение носит чисто технический характер.

«После того как Путин с 1 мая прошлого года ввел принцип, что МРОТ не будет ниже прожиточного минимума, соответственно, так и устанавливают. Это автоматическая бюрократическая процедура, об осмысленности которой никто даже не пытается, как я надеюсь, задуматься», - сказал он.

В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты, тем более, что некоторые работодатели и сейчас платят сотрудникам меньше ставки.

Напомним, показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.

