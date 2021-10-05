Кудрин призвал отойти от нефтегазовых денег как основного дохода российского бюджета

России необходимо отойти от нефтегазовых доходов как основного источника дохода бюджета страны. Таким мнением поделился председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин.

Слова главы СП приводит РИА Новости. Как отметил Кудрин, у России есть еще 10-15 лет, чтобы пересмотреть роль доходов от продажи нефти и газа.

«Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы», — подчеркнул глава СП.

Кудрин добавил, что, согласно прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире снизится вдвое, «и для России это тоже вызов».

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН заявил, что России необходимо готовиться к глобальному отказу от нефти в связи с планами Запада отказаться от углеводородного сырья.

