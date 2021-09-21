Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы
Правительство России утвердило проект федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении говорится, что документ будет внесён в Госдуму в составе бюджетного пакета до 1 октября.
В проекте отмечается, что в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета, а в 2024 году - дефицит. В частности, если в 2022 году доходы федеральной казны превысят 25,2 триллиона рублей, а расходы планируются на уровне 23,6 триллиона рублей, то в 2024-м против 25,8 триллиона доходов будет 26,1 триллиона рублей расходов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спад в экономике, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолён.
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