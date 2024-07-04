Госдума приняла поправки в бюджет с увеличением дефицита
Государственная дума проголосовала во втором и третьем, окончательном, чтениях за поправки в федеральный бюджет на текущий год и плановый трёхлетний период. Изменения увеличивают дефицит бюджета РФ на 2024 год по запросу кабинета министров.
Расходы необходимо нарастить с целью воплощения в жизнь положений последнего послания президента РФ Федеральному собранию в части социального обеспечения граждан страны. Оценка дефицита федерального бюджета на текущий год увеличена до 2,12 триллиона рублей (1,1% валового внутреннего продукта) с утвержденных до этого 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).
Оценка доходов понижена до 35,062 трлн рублей с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП). Верхний предел государственного внутреннего долга будет поднят до 26,68 трлн рублей с 26,637 трлн рублей. Обновлённые составляющие бюджета РФ сформированы на прогнозе ВВП в текущем году в совокупном объеме 191,437 триллиона рублей и инфляции 5,1%.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за счёт федерального бюджета, в частности, будет оказана дополнительная поддержка многодетным семьям, преподавателям школ. Средства также будут направлены на развитие регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru