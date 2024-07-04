Госдума приняла поправки в бюджет с увеличением дефицита

Государственная дума проголосовала во втором и третьем, окончательном, чтениях за поправки в федеральный бюджет на текущий год и плановый трёхлетний период. Изменения увеличивают дефицит бюджета РФ на 2024 год по запросу кабинета министров.

Расходы необходимо нарастить с целью воплощения в жизнь положений последнего послания президента РФ Федеральному собранию в части социального обеспечения граждан страны. Оценка дефицита федерального бюджета на текущий год увеличена до 2,12 триллиона рублей (1,1% валового внутреннего продукта) с утвержденных до этого 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП).