В Центробанке заявили о пике годовой инфляции в июле
Пик годовой инфляции в России ожидается в июле, с августа-сентября темпы роста цен могут начать постепенно снижаться. Об этом заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24».
«Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции», — указал Заботкин, напомнив, что в июле прошлого года тарифы не повышались.
Зампред ЦБ отметил, что в дальнейшем регулятор рассчитывает на постепенное снижение годовой инфляции по мере того, как из расчета ее уровня будут выходить высокие темпы роста цен августа-ноября 2023 года, а текущие темпы будут замедляться на фоне ужесточения денежно-кредитных условий.
По данным Росстата, с 25 июня по 1 июля инфляция в России составила 0,66%, неделей ранее был зафиксирован показатель в 0,22%, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru