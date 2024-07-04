В Центробанке заявили о пике годовой инфляции в июле

«Пик годовой инфляции мы наблюдаем вот сейчас, в июле, в том числе из-за значительного повышения тарифов на ЖКХ, которое является разовым, но вносит большой вклад в годовой показатель инфляции», — указал Заботкин, напомнив, что в июле прошлого года тарифы не повышались.

Зампред ЦБ отметил, что в дальнейшем регулятор рассчитывает на постепенное снижение годовой инфляции по мере того, как из расчета ее уровня будут выходить высокие темпы роста цен августа-ноября 2023 года, а текущие темпы будут замедляться на фоне ужесточения денежно-кредитных условий.

По данным Росстата, с 25 июня по 1 июля инфляция в России составила 0,66%, неделей ранее был зафиксирован показатель в 0,22%, пишет RT.

