Госдума поддержала введение пошлин для каждой точки розничной продажи алкоголя

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который установит введение государственной пошлины для всех точек продажи алкоголя за продление лицензии, передает РИА Новости.

Стоимость лицензии составляет 20 тысяч рублей в год. Депутаты подсчитали, что мера позволит увеличить бюджеты регионов на миллиард рублей в год. При этом отмечается, что это также усилит конкуренцию в отрасли.