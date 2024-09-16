Госдума поддержала введение пошлин для каждой точки розничной продажи алкоголя
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который установит введение государственной пошлины для всех точек продажи алкоголя за продление лицензии, передает РИА Новости.
Стоимость лицензии составляет 20 тысяч рублей в год. Депутаты подсчитали, что мера позволит увеличить бюджеты регионов на миллиард рублей в год. При этом отмечается, что это также усилит конкуренцию в отрасли.
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире, заболеваемость алкогольными психозами, алкоголизмом и потребление алкоголя последовательно снижается. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
В России проблема алкоголизма еще не решена, необходимо бороться с контрафактом на рынке, доля которого иногда превышает 50%, заявил на этом фоне член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru