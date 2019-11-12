Госдума отменила «банковский роуминг» в I чтении

12 ноября 201916:30

Госдума проголосовала в первом чтении за законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного кредитного учреждения - так называемого банковского роуминга, передает ТАСС. Документ представлен кабинетом министров.

Как отмечается в документе, филиалы и внутренние структурные подразделения банка составляют его единую организационную структуру.

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Таким образом, внутрибанковские переводы межу ними не формируют добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны. В связи с этим любые комиссии при этом недопустимы.

Законопроект предоставляет банкам 180 дней со дня официального опубликования документа после его принятия для устранения нарушений.

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