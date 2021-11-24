Госдума одобрила закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Согласно проекту, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, а расходы запланированы на уровне 23,69 трлн рублей. В 2023 году это 25,54 трлн рублей и 25,24 трлн рублей, а в 2024 году — 25,83 трлн рублей и 26,35 трлн рублей, соответственно.
Политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что депутаты Госдумы, если захотят, могут принять меры для увеличения доходов граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru