Госдума одобрила закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Согласно проекту, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, а расходы запланированы на уровне 23,69 трлн рублей. В 2023 году это 25,54 трлн рублей и 25,24 трлн рублей, а в 2024 году — 25,83 трлн рублей и 26,35 трлн рублей, соответственно.