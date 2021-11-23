Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета
Депутаты Госдумы рассмотрели и приняли во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В сообщении говорится, что ко второму чтению было предложено порядка 1000 поправок, из которых в итоговые были включены 753, а приняты 589. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что главные из них те, которые касаются «индексации социальных расходов выше уровня инфляции».
Согласно проекту, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, а расходы запланированы на уровне 23,69 трлн рублей. В 2023 году это 25,54 трлн рублей и 25,24 трлн рублей, а в 2024 году — 25,83 трлн рублей и 26,35 трлн рублей, соответственно.
«Бюджет на 2022 год... сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства... на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — подчеркнул Володин.
Ранее президент Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва заявил, что главный враг российского общества и угроза стабильного развития — низкие доходы миллионов граждан, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета
- По базе США в Сирии нанесли ракетный удар
- Российский актёр Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге
- Обязательную вакцинацию пожилых от COVID-19 ввели в Нижегородской области
- Фрагмент ракеты Илона Маска сблизится с МКС
- Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде 1 декабря
- Байден распорядился достать 50 млн баррелей нефти из резервов
- «Серьёзно вырастут». Эксперты рассказали о ценах на продукты к Новому году
- Стала известна дата встречи Путина, Пашиняна и Алиева
- В московском «Манеже» откроется выставка к 60-летию Цоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru