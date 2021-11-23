Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета

В сообщении говорится, что ко второму чтению было предложено порядка 1000 поправок, из которых в итоговые были включены 753, а приняты 589. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что главные из них те, которые касаются «индексации социальных расходов выше уровня инфляции».

Согласно проекту, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, а расходы запланированы на уровне 23,69 трлн рублей. В 2023 году это 25,54 трлн рублей и 25,24 трлн рублей, а в 2024 году — 25,83 трлн рублей и 26,35 трлн рублей, соответственно.

«Бюджет на 2022 год... сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства... на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — подчеркнул Володин.

Ранее президент Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы VIII созыва заявил, что главный враг российского общества и угроза стабильного развития — низкие доходы миллионов граждан, сообщает Ura.ru.

