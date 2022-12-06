Госдума одобрила во втором чтении повышение МРОТ до 16 242 рублей

Депутаты Госдуму одобрили во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 руб. Планируется, что МРОТ будет повышен в 2023 году.

В нижней палате заявили, что рост минимального размера оплаты труда быстрее прожиточного минимума позволит сделать, чтобы реальные доходы россиян росли.

Эксперт рассказал, как изменятся прожиточный минимум и МРОТ в 2023 году

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума до 14 375 руб. в 2023 году.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что МРОТ и прожиточный минимум в России с 1 января вырастут выше инфляции.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаМРОТ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры