Госдума одобрила во втором чтении повышение МРОТ до 16 242 рублей
Депутаты Госдуму одобрили во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 руб. Планируется, что МРОТ будет повышен в 2023 году.
В нижней палате заявили, что рост минимального размера оплаты труда быстрее прожиточного минимума позволит сделать, чтобы реальные доходы россиян росли.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума до 14 375 руб. в 2023 году.
Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что МРОТ и прожиточный минимум в России с 1 января вырастут выше инфляции.
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