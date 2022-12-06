Госдума одобрила во втором чтении повышение МРОТ до 16 242 рублей

Депутаты Госдуму одобрили во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 руб. Планируется, что МРОТ будет повышен в 2023 году.

В нижней палате заявили, что рост минимального размера оплаты труда быстрее прожиточного минимума позволит сделать, чтобы реальные доходы россиян росли.