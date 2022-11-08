МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

МРОТ и прожиточный минимум в России с 1 января вырастут выше инфляциизаявил глава Минтруда России Антон Котяков, передает РИА Новости.

Также он отметил, что ситуация на рынке труда в условиях санкций находится на особом контроле.

Он добавил, что по данным Росстата уровень безработицы составил 3,9%.

26 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, паредусматривающий увеличение в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Согласно документу, с 1 января следующего года МРОТ вырастет на 6,3% - в настоящее время он равен 15 279 рублей, а в 2023 году составит 16 242 рубля в месяц.

