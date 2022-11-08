МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
МРОТ и прожиточный минимум в России с 1 января вырастут выше инфляциизаявил глава Минтруда России Антон Котяков, передает РИА Новости.
Также он отметил, что ситуация на рынке труда в условиях санкций находится на особом контроле.
Он добавил, что по данным Росстата уровень безработицы составил 3,9%.
26 октября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, паредусматривающий увеличение в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Согласно документу, с 1 января следующего года МРОТ вырастет на 6,3% - в настоящее время он равен 15 279 рублей, а в 2023 году составит 16 242 рубля в месяц.
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