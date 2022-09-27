Эксперт рассказал, как изменятся прожиточный минимум и МРОТ в 2023 году
Прожиточный минимум в России на 2023 год предлагается увеличить, показатели рассчитают с учетом высоких темпов роста инфляции. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой».
Так, в следующем году прожиточный минимум вырастет до 14 375 рублей на душу населения. Как отметил Беляев, методику расчета ПМ изменили из-за текущей экономической ситуации.
«В 2023 году прожиточный минимум должен был составлять примерно 13,3 тысячи рублей. Однако в связи с экономической ситуацией в стране, высокой инфляцией и западными санкциями правительство приняло решение увеличить прожиточный минимум, МРОТ и пенсии на 10 процентов с 1 июля текущего года. Его размер составил 13 319 рублей. Это выше запланированного на следующий год. Соответственно, прожиточный минимум будет увеличен до 14 375 рублей», — рассказал эксперт.
Как отметил Беляев, МРОТ установят в связи с ростом прожиточного минимума, этот показатель вырастет до 16 242 рублей.
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