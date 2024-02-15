Госдума одобрила в первом чтении право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов

Инициатива разработана группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Предполагается, что принятие законопроекта позволит снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО).

На данный момент макропруденциальные лимиты используются в необеспеченном кредитовании. С их помощью регулятор ограничивает для банков выдачу кредитных карт и кредитов наличными заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).



Ранее сообщалось, что российские банки в январе 2024 года сократили выдачи ипотеки на 66%. При этом общий объем выданных ипотечных кредитов по итогам месяца составил 828 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

