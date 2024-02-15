Госдума одобрила в первом чтении право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, позволяющий Центробанку с 1 июля ограничивать долю ипотечных кредитов, выдаваемых гражданам. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатива разработана группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Предполагается, что принятие законопроекта позволит снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО).
На данный момент макропруденциальные лимиты используются в необеспеченном кредитовании. С их помощью регулятор ограничивает для банков выдачу кредитных карт и кредитов наличными заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).
Ранее сообщалось, что российские банки в январе 2024 года сократили выдачи ипотеки на 66%. При этом общий объем выданных ипотечных кредитов по итогам месяца составил 828 миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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