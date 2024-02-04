Семейная ипотека: Льготный кредит не поможет большинству россиян обрести жилье

Доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения в конце 2023 года. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре новое жильё.

Такую статистику обнародовала одна из ведущих федеральных риэлторских компаний, передают «Известия». Годом ранее доля заявок по семейной ипотеке среди всех льготных программ в 12 месяце составляла только 42%, в январе нынешнего года — 56,7%.

Доля семейной ипотеки начала активно увеличиваться в июне 2023 года на фоне волны слухов о предстоящих изменениях условий выдачи кредитов. Одновременно ипотека с господдержкой начала сдавать свои позиции. В декабре нынешнего года её доля снизилась до 17,8%.

Однако, по итогам января 2024 года спрос на ипотеку в России существенно снизился, свидетельствуют данные аналитиков SaaS-платформы TYMY.