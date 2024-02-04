Семейная ипотека: Льготный кредит не поможет большинству россиян обрести жилье
В России продлят программу семейной ипотеки, но даже ее условия не всем по карману.
В России продлят программу «Семейная ипотека». Об этом заявил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.
«Дело не в деньгах, дело в прозрачности этой операции», - заявил российский лидер.
На вопрос о возможности льготной ипотеки на «вторичку» президент ответил, что этот механизм необходимо продумать, чтобы «не было злоупотреблений».
Доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения в конце 2023 года. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре новое жильё.
Такую статистику обнародовала одна из ведущих федеральных риэлторских компаний, передают «Известия». Годом ранее доля заявок по семейной ипотеке среди всех льготных программ в 12 месяце составляла только 42%, в январе нынешнего года — 56,7%.
Доля семейной ипотеки начала активно увеличиваться в июне 2023 года на фоне волны слухов о предстоящих изменениях условий выдачи кредитов. Одновременно ипотека с господдержкой начала сдавать свои позиции. В декабре нынешнего года её доля снизилась до 17,8%.
Однако, по итогам января 2024 года спрос на ипотеку в России существенно снизился, свидетельствуют данные аналитиков SaaS-платформы TYMY.
Эксперты уточнили, что в январе количество оформленных ипотечных кредитов уменьшилось на 38% по сравнению с декабрем. Спрос на рынке фактически замер, констатировал директор по продукту TYMY Никита Арзамасцев.
Причинами замедления он назвал повышение ключевой ставки до 16% в декабре и сезонный фактор, сообщила «Газета.Ru».
Продление программы льготной ипотеки не опустит цены на квартиры, заявил НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
«С одной стороны, ставка повысилась, но с другой – расширилась семейная ипотека. Это позволит рынку недвижимости остаться на плаву и избежать падения цен на недвижимость, которое началось в этом году. Сейчас мы наблюдаем историю, что рынок стоит. Квартиры выставляются на сайтах объявлений по старым ценам, при этом висят очень долго. Количество предложений увеличилось. Это значит, что в любом случае будут скидки, понижение цен, но какого-то провала удастся избежать. Будет стагнация и медленное сползание», - сказал Бутовичев.
Средний платеж по семейной ипотеке в России по итогам 2023 года увеличился на 18%, до 34,5 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяну Решетникову.
При этом отмечается, что средний платеж по ипотеке с господдержкой упал на 2% за год – до 34 тысяч рублей. Таким образом, популярность льготной ипотеки падает, а семейной – растет гораздо быстрее.
По итогам прошлого года, средний размер ипотечного кредита в РФ вырос до 4,4 миллионов рублей, что является максимальным значением за последние 15 лет. Об этом сообщило РБК со ссылкой на данные БКИ Скоринг Бюро.
Как отметил эксперт Игорь Лисянский, рост среднего чека обусловлен удорожанием недвижимости, а также изменением правил льготных программ. Кроме того, произошло перераспределение выдачи в сторону крупных городов.
Согласно данным, в годовом выражении средний размер кредита увеличился почти на 8%.
Вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков заявил НСН, что увеличение суммы кредита по льготной и семейной ипотеке не поможет россиянам купить квартиру.
«Сказать, что в решающей степени это поможет – вряд ли. На сегодняшний день меры по предоставлению ипотеки себя уже исчерпывают. В условиях неопределённой ситуации люди стараются в долги не влезать. Гарантировать, что ты сможешь платить длительное время, очень сложно. Я не жду, что люди побегут получать эти деньги. Надо уже говорить не об ипотеке, а о строительстве арендного жилья, которое можно получить за вменяемые деньги. Это было бы более правильным ходом», - считает он.
Сегодня более 25% россиян живут с тремя кредитами, почти 9% граждан страны - с пятью. Такую оценку положению дел на кредитном рынке в России дало «Скоринг бюро», его статистику приводит РБК.
В целом число россиян с несколькими кредитами непрерывно растет уже пятый год, наибольший прирост пришелся на 2022-й. В прошлом году прирост произошел в основном в группе клиентов с пятью и более ссудами, а общая доля заемщиков, которые платят больше чем по трем кредитам одновременно, достигла 28,6%, передает «Радиоточка НСН».
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