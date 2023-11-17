Госдума одобрила увеличение акцизов на табак и вино

Госдума приняла в третьем чтении закон по увеличению акцизов на вино с 1 мая 2024 года и на табак с 1 января 2024 года. Налог на вино вырастет с 34 рублей за литр до 108 рублей, на табак — с 4 116 рублей за килограмм до 4 448 рублей.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс. Также предполагается увеличение акцизов на вино в 2025 году до 112 рублей, в 2026 — до 116 рублей. Акциз на игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 141 рубля в 2024 году, в 2025 — до 147 рублей, а в 2026 — до 153 рублей.