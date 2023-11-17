Госдума одобрила увеличение акцизов на табак и вино
Госдума приняла в третьем чтении закон по увеличению акцизов на вино с 1 мая 2024 года и на табак с 1 января 2024 года. Налог на вино вырастет с 34 рублей за литр до 108 рублей, на табак — с 4 116 рублей за килограмм до 4 448 рублей.
Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс. Также предполагается увеличение акцизов на вино в 2025 году до 112 рублей, в 2026 — до 116 рублей. Акциз на игристые вина вырастет с 45 рублей за литр до 141 рубля в 2024 году, в 2025 — до 147 рублей, а в 2026 — до 153 рублей.
Предполагается, что, если закон будет принят, доходы бюджета от винных акцизов вырастут больше чем в два раза уже в следующем году - с 11,1 млрд рублей в 2023 году до 22,6 млрд рублей в 2024-ом. В 2026 году он составят уже 29,8 млрд рублей.
Кроме того, увеличить планируется также акцизы на табак, предназначенный для потребления путем нагревания.
Если акцизы на вино в РФ будут составлять 108 рублей за литр, то российское вино подорожает минимум на 170 рублей за бутылку, а импортное – на 400 рублей, заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru