Госдума одобрила МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году

Правительство РФ ранее отмечало, что МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процента.

Депутаты Госдумы 23 ноября приняли закон, согласно которому в 2023 году прожиточный минимум в РФ увеличится до 14 375 рублей.



