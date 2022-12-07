Госдума одобрила МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году
Госдума на заседании в среду приняла закон, которым в 2023 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается в размере 16 242 рубля. В результате этот показатель увеличится на 6,3% по сравнению с 2022 годом.
Правительство РФ ранее отмечало, что МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процента.
Депутаты Госдумы 23 ноября приняли закон, согласно которому в 2023 году прожиточный минимум в РФ увеличится до 14 375 рублей.
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