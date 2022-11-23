Госдума увеличила прожиточный минимум до 14 375 рублей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, согласно которому в 2023 году прожиточный минимум в РФ увеличится до 14 375 рублей, сообщает ТАСС.

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Величина прожиточного минимума устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов - 14 375 рублей и 15 049 рублей, соответственно.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на 2023—2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников, сообщает RT.

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ТЕГИ:РоссияПрожиточный МинимумЗаконопроектГосдума
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