Госдума увеличила прожиточный минимум до 14 375 рублей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, согласно которому в 2023 году прожиточный минимум в РФ увеличится до 14 375 рублей, сообщает ТАСС.
Величина прожиточного минимума устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов - 14 375 рублей и 15 049 рублей, соответственно.
Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на 2023—2025 годы предусматривает рост прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- В Госдуме приняли закон о приостановке госслужбы в связи с частичной мобилизацией
- В МИД Казахстана призвали Россию отреагировать на негативные высказывания о республике
- Мишустин заявил об устойчивости и адаптивности экономики РФ
- Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2025 года
- Хорватия и Марокко сыграли вничью в матче ЧМ-2022
- Бунт рабочих крупнейшего в мире завода iPhone в Китае попал на видео
- Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ
- Адвокат рассказал о наказании за работу на ЦРУ в России
- Госдума увеличила прожиточный минимум до 14 375 рублей
- Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru