Госдума намерена упростить проведение сделок с маткапиталом

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, многие семьи, купившие квартиру с использованием средств маткапитала, столкнулись с трудностями при попытке ее продажи.

Поправки позволят обменивать подобную недвижимость на квартиру большей площади, либо на вариант дороже по кадастровой стоимости. Законопроект также предусматривает отказ совершеннолетних детей от долей в квартире.

Ранее сообщалось, что в России выдано почти 2 миллиона сертификатов на материнский капитал на первого ребенка. С 2023 года в новых регионах России сертификаты на маткапитал получили почти 70 тысяч семей, передает «Радиоточка НСН».

