Госдума намерена упростить проведение сделок с маткапиталом
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом чтении законопроект, предполагающий расширение возможностей использования материнского капитала.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, многие семьи, купившие квартиру с использованием средств маткапитала, столкнулись с трудностями при попытке ее продажи.
Поправки позволят обменивать подобную недвижимость на квартиру большей площади, либо на вариант дороже по кадастровой стоимости. Законопроект также предусматривает отказ совершеннолетних детей от долей в квартире.
Ранее сообщалось, что в России выдано почти 2 миллиона сертификатов на материнский капитал на первого ребенка. С 2023 года в новых регионах России сертификаты на маткапитал получили почти 70 тысяч семей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru